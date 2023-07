I palinsesti Mediaset per la stagione 2023/2024 sono finalmente ufficiali. Dopo il caos delle ultime settimane, che ha visto parecchi volti lasciare il Biscione, si hanno delle conferme. Vediamo quali sono tutte le novità.

Mediaset, palinsesti 2023/2024: le conferme

Pier Silvio Berlusconi ha reso pubblici i palinsesti Mediaset 2023/2024. Mentre Barbara D’Urso è stata gentilmente messa in panchina, visto che ha un contratto fino a dicembre, qualcun altro è stato arruolato. Al momento, però, sono noti solo i programmi che andranno in onda, mentre non sono ancora certi tutti i conduttori. Tra le prime conferme abbiamo Tu Si Que Vales senza Belen Rodriguez e Teo Mammucari, L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi grande incognita e il Grande Fratello Vip/Nip con Alfonso Signorini. Via libera anche per Amici, Le Iene, Michelle Impossibile, C’è Posta Per Te, Uomini e Donne, Temptation Island (in duplice versione estiva e invernale) e Ciao Darwin.

Mediaset, palinsesti 2023/2024: tra novità e conferme

Tra le novità dei palinsesti Mediaset 2023/2024 abbiamo il ritorno de La Talpa e quello de La Pupa e il Secchione, entrambi in scena su Italia1. La Pupa e il Secchione dovrebbe essere condotto da Enrico Papi, che riporterebbe in tv un format simile a Sarabanda. Pronti a sbarcare su Italia1 abbiamo anche Italia 1 On Stage con il Mago Forest, Max Angioni e Roberto Lipari. Tra gli show comici abbiamo il ritorno di Felicissima Sera di Pio e Amedeo e la new entry Amore + IVA di Checco Zalone.

Mediaset, palinsesti 2023/2024: i conduttori

Nella stagione 2023/2024 spicca un nome: Gerry Scotti. Il conduttore ha ottenuto ben quattro programmi: Io Canto, La Ruota Della Fortuna, Caduta Libera e Lo Show dei Record. Diversi gli show musicali: Orietta Berti, Elisa, Max Pezzali e Il Volo. Confermato Pomeriggio 5, ovviamente senza Barbara D’Urso ma con la nuova presentatrice Myrta Merlino.