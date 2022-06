Belen Rodriguez fuori da Tu si que vales? L'indiscrezione sul suo futuro in tv la vede super impegnata, divisa tra due Reti.

Non solo la vita sentimentale, che l’ha vista tornare insieme all’ex marito Stefano De Martino, anche sul versante professionale Belen Rodriguez sta vivendo un periodo d’oro. Il suo futuro in tv, secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, non comprende solo Tu si que vales.

Belen Rodriguez fuori da Tu si que vales?

Belen Rodriguez è stata fatta fuori da Tu si que vales? Giammai. La squadra del programma di Canale 5 è stata riconfermata in toto, esclusa Giulia Stabile. L’indiscrezione dell’ultima ora sulla showgirl argentina ha a che fare con il suo probabile approdo su un’altra Rete. Questo, però, non significa che Belen sia pronta a lasciare Mediaset. Stando al chiacciericcio, infatti, la prossima stagione televisiva della Rodriguez sarà ricca, ricchissima di impegni.

L’indiscrezione sul futuro in tv di Belen

Il giornalista Giuseppe Candela, penna di Dagospia, ha scritto:

“Molto più di una voce, lontani però dalle certezze. Il colpo a sorpresa del gruppo Discovery per la prossima stagione avrebbe un nome e cognome: Belen Rodriguez. A Milano gira voce che l’emittente avrebbe messo gli occhi su di lei, i primi incontri, l’esistenza di una trattativa e un progetto sul tavolo top secret”.

Ammesso che l’indiscrezione lanciata dal sito di Roberto D’Agostino corrisponda a verità, Belen dovrebbe essere in trattativa con Discovery.

Che progetto la attende? Al momento non è dato saperlo.

Belen divisa tra Mediaset e Discovery

Nella prossima stagione televisiva, quindi, Belen dovrebbe essere più che impegnata. Oltre a Tu si que vales, la Rodriguez potrebbe approdare su Discovery, con un progetto già “sul tavolo“. Non solo, la showgirl è stata riconfermata anche alla guida di un altro programma del Biscione. Il giornalista Candela ha concluso:

“Attenzione! Nessun passaggio in esclusiva e nessun addio a Mediaset. La showgirl argentina continuerà a collaborare con il Biscione dove risulta riconfermata alla guida di Tú sí que vales e, dopo la buona prova, anche a Le Iene”.

Non solo Tu si que vales, la bella Belenita è stata riconfermata anche a Le Iene. Insomma, la stagione 2022/2023 la vedrà super impegnata.