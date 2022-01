Belen Rodriguez spiazza tutti: “Scelgo la felicità”

Dopo i sempre più numerosi rumor riguardanti la sua vita privata, Belen ha scritto un messaggio che ha spiazzato i fan dei social.

Dopo i rumor riguardanti un suo presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha scritto un messaggio su Instagram che ha spiazzato i suoi fan.

Belen Rodriguez spiazza tutti

Da settimane sono sempre più numerosi i rumor riguardanti un presunto ritorno di fiamma tra Belen e il suo ex marito, Stefano De Martino.

Negli ultimi giorni infatti la stessa showgirl ha confermato la fine della sua storia con Antonino Spinalbese, padre della sua seconda figlia Luna Marì. Sui social Belen ha postato un breve video dove la si vede sorridere e, quasi a rispondere ai numerosi fan che le hanno chiesto quale fosse la verità sulla sua vita privata, ha scritto: “Scelgo la felicità”.

Belen Rodriguez: la vita privata

Nonostante abbia ammesso di essere single (e dunque ha confermato la fine della sua storia con Antonino Spinalbese) Belen sembra essere serena.

Tra pomeriggi a cantare e vacanze in Uruguay con l’amica Patrizia Griffini, la showgirl sembra essere tornata in possesso della propria vita e del proprio equilibrio. Né lei né Antonino Spinalbese hanno svelato perché la loro storia sarebbe giunta al termine. I due sono stati legati per circa un anno e a luglio 2021 hanno avuto la loro prima figlia, Luna Marì.

Belen Rodriguez: gli avvistamenti

Nelle ultime settimane la showgirl è stata più volte avvistata in compagnia dell’ex marito, Stefano De Martino, con cui avrebbe trascorso insieme anche le vacanze di Natale.

Al momento non ci sono conferme in merito a un ritorno di fiamma tra i due ma in tanti sperano che la showgirl rompa presto il silenzio svelando cosa stia accadendo tra lei e l’ex marito. I due si erano separati per la seconda volta durante il primo lockdown per l’emergenza Coronavirus nel 2020, e anche in quel caso non avevano svelato la verità in merito alla loro rottura.