Belen Rodriguez: di nuovo in crisi con De Martino?

Al momento non sembrano esserci prove concrete di crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ma una canzone di Jovanotti fa pensare a qualcosa.

Sia chiaro, non c’è alcuna conferma circa una presunta crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due, dopo alcuni tira e molla, si sarebbero rimessi insieme, per la gioia del piccolo Santiago, nato dal loro amore nel 2013.

A conferma del ritorno di fiamma tra la showgirl e il ballerino è la fede al dito sfoggiata da quest’ultimo su Instagram. Lo stesso anello con cui Stefano prese in moglie Belen oramai nove anni fa. Tuttavia, alla pagina Instagram di The Pipol Gossip, non è sfuggito un piccolo particolare, di cui andremo a parlare qui di seguito.

Belen e De Martino: la strana canzone sulle “verità”

In uno degli ultimi post, la pagina di The Pipol Gossip ha proposto una foto ritraente Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme, con in basso a sinistra un’immagine di Jovanotti.

La foto è corredata dalle seguenti informazioni: “Dopo le stories mostrate con De Martino mattatore in console; sul profilo Instagram di Belen la showgirl argentina ha pubblicato questa canzone di Jovanotti con delle parole sibilline ‘buonanotte con delle verità…’. Un messaggio criptico che sa di crisi?”. Da precisare comunque che al momento non vi è alcuna prova tangibile di una nuova turbolenza tra i due.

L’amore non è bello se non è litigherello

Dopo quasi dieci anni, l’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua a far sognare i fan. Certo, tra i due ci sono stati alti e bassi e momenti di crisi e di allontanamento evidenti. Tuttavia, sembra che la fiamma della passione tra l’argentina e il 32enne partenopeo non si sia mai spenta del tutto. Dopo il divorzio del 2017, erano molti i romanticoni che attendevano il riavvicinamento tra Belen e Stefano, che infine è arrivato.

Il ritorno della fede al dito di De Martino è la prova regina.