Antonino Spinalbese sembrerebbe pronto per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. L'indiscrezione circola, ma come ha reagito Belen Rodriguez?

La nuova edizione del Grande Fratello Vip potrebbe ospitare Antonino Spinalbese, il fotografo diventato famoso per la sua relazione con Belen Rodriguez, da cui è nata la piccola Luna Marì.

Antonino Spinalbese verso il GF Vip? L’indiscrezione

Alfonso Signorini lo vuole con tutte le sue forze e dopo un lungo corteggiamento, sembrerebbe avercela fatta.

Antonino Spinalbese avrebbe detto si alla nuova edizione del Grande Fratello. Il portale The Pipol Tv ha spiegato che la showgirl argentina non avrebbe preso bene la notizia. Nei giorni scorsi hanno iniziato a circolare delle indiscrezioni secondo cui Spinalbese avrebbe partecipato alla nuova edizione del GF Vip. Il diretto interessato ha confermato di essere stato contattato dalla produzione del programma, ma non ha mai dichiarato quale fosse la sua risposta.

La mancata risposta ha fatto pensare che abbia accettato la proposta, in quanto solitamente quelli che rifiutano lo dicono apertamente. Secondo The Pipol Tv, Antonino avrebbe accettato. Il portale ha ricordato che quando si è fidanzato con Belen ha deciso di lasciare il suo lavoro di hair stylist per diventare fotografo.

La reazione di Belen Rodriguez

Belen e Antonino si sono lasciati e a quel punto lui si è ritrovato senza lavoro.

“Il GF Vip è la sua opportunità economica” ha fatto sapere The Pipol Tv. Secondo il portale la reazione di Belen Rodriguez non è stata per niente positiva riguardo alla decisione del suo ormai ex fidanzato e padre della sua seconda figlia. Per il momento non ci sono conferme o smentite, per cui si tratta solo di una semplice indiscrezione. Bisogna sottolineare che se Antonino Spinalbese dovesse entrare al GF Vip inevitabilmente si tornerebbe a parlare del suo rapporto con Belen Rodriguez e questo potrebbe dare fastidio alla showgirl.