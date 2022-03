Antonino Spinalbese dimentica Belen: ecco con chi è stato avvistato

Antonino Spinalbese ha una nuova fidanzata? L'hair stylist avvistato in dolce compagnia a Milano.

Sembra che Antonino Spinalbese sia finalmente riuscito ad archiviare la rottura con Belen Rodriguez: l’hair stylist è stato avvistato da Chi in compagnia di una nuova ragazza.

Antonino Spinalbese: la presunta nuova fiamma

In un locale di Milano Antonino Spinalbese è stato avvistato in compagnia di una nuova ragazza dai capelli rossi che, secondo indiscrezioni, potrebbe essere la sua nuova fiamma.

Ancora non è stata confermata l’identità della donna ritratta insieme all’hair stylist ma, secondo il settimanale di Alfonso Signorini, potrebbe trattarsi di Nanda Isaia, personal trainer e insengnante di yoga originaria della Grecia. I due confermeranno le voci in merito alla loro presunta liaison? Al momento sulla questione tutto tace.

Antonino e Belen

Per Antonino si tratterebbe della prima storia importante dopo la fine della sua storia con Belen Rodriguez, iniziata nel 2020 e naufragata appena un anno dopo, a pochi mesi dalla nascita della figlia Luna Marì.

I due non hanno confermato né smentito le voci in merito ai motivi che avrebbero condotto la loro relazione al capolinea, ma Antonino continua a vedere ogni giorno la piccola Luna Marì, a cui non manca mai di dedicare teneri messaggi via social.

Belen, dal canto suo, sarebbe tornata insieme all’ex marito, Stefano De Martino. In queste ore sua sorella, Cecilia Rodriguez, ha dato adito al rumor affermando: “Belen è cosciente della donna che è.

Una volta, quando era più giovane, ci stava male. Ora no. La verità è un’altra, non è una mangiauomini: si è sposata, non ha funzionato e ha conosciuto altri uomini. Però questa è la sua vita. È grande e farà quello che deve fare fino a quando non troverà l’uomo giusto. Ma magari quello giusto c’è sempre stato“.