Cecilia Rodriguez ha svelato la sua opinione in merito alla vita privata di sua sorella, Belen Rodriguez.

Cecilia Rodriguez ha rotto il silenzio in merito alla fine della relazione tra sua sorella Belen e Antonino Spinalbese e in merito ai rumor riguardanti il ritorno di fiamma tra la showgirl e Stefano De Martino.

Cecilia Rodriguez: l’opinione su Belen e Antonino

La storia d’amore tra Belen e Antonino Spinalbese è naufragata dopo appena un anno e dopo la nascita della figlia dei due, Luna Marì. La sorella della showgirl, Cecilia Rodriguez, ha rotto il silenzio in merito ai giudizi contro cui sua sorella si troverebbe a fare i conti quotidianamente e ha dichiarato:

“C’è gente molto ignorante, che non sa come stanno realmente le cose e si fa condizionare da quello che si dice su di lei.

Io so chi è mia sorella e quale tipo di donna è. E conosco la vita che ha avuto, tutto quello che ha dovuto passare di bello ma anche di brutto”, e ancora: “Le indecisioni ci possono essere state, magari può aver sbagliato a scegliere qualche volta, ma parliamo di sentimenti. È una donna fortissima e bellissima: gli sbagli si possono fare, le indecisioni in amore si possono avere, ben vengano i cambiamenti”.

Il ritorno di fiamma con De Martino

Da tempo si parla di un presunto ritorno di fiamma tra Belen e il suo ex marito, Stefano De Martino, che spesso sono stati avvistati insieme. A tal proposito la giovane modella ha affermato: “Belen è cosciente della donna che è. Una volta, quando era più giovane, ci stava male. Ora no. Si è sposata, non ha funzionato e ha consciuto altri uomini. Però questa è la sua vita.

È grande e farà quello che deve fare fino a quando non troverà l’uomo giusto. Ma magari quello giusto c’è sempre stato”.