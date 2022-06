Stefano De Martino, quanto guadagna per una serata in discoteca come dj

Quanto guadagna Stefano De Martino per una serata in discoteca nei panni di dj? Per il momento nessuna conferma, ma le voci parlano di cifre da capogiro.

Stefano De Martino piace soprattutto per la sua genuinità. L’ex ballerino di Amici piace non solo per il suo fascino e la sua bellezza. Piace per la sua simpatia e la gentilezza di cui ha sempre dato prova sul piccolo schermo.

Piace per il suo talento sul palcoscenico, non solo quando danza, ma anche quando conduce. È abituato ad animare le pagine della cronaca rosa nostrana, soprattutto per via della relazione con l’attuale compagna, sua ex moglie e madre del suo bambino, Belen Rodriguez. È uno dei giudici di Amici, confermato da Maria De Filippi, è un ottimo presentatore televisivo e un bravissimo ballerino, ma non solo. De Martino si diletta anche nei panni di dj in discoteca: quanto guadagna per una serata?

Stefano De Martino, quanto guadagna per una serata in discoteca? Le indiscrezioni

Il diretto interessato non ha mai confermato le voci circolate negli ultimi anni, ma già nel 2019 il settimanale Spy ha pubblicato i presunti cachet dei dj vip, tra cui il compenso di Stefano De Martino. Nel 2019 pare guadagnasse 15.000 euro a serata: tre anni dopo la cifra non è cambiata.

Per un’ora di dj set, De Martino anche nel 2022 guadagnerebbe ben 15.000 euro.

Nell’ingente somma non sarebbero incluse le sponsorizzazioni social.