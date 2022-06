Stefano De Martino torna a parlare di Belen Rodriguez: la confessione

L'ex ballerino, Stefano De Martino, è tronato a parlare del suo particolare rapporto con Belen: "Tutti hanno un amore tormentato"

L’ex ballerino e ora giudice del programma di canale 5, ‘Amici‘, Stefano De Martino, è tornato in una recente intervista, a parlare del suo speciale e “tormentato” rapporto con la ex Belen Rodriguez. De Martino ha ammesso che per lui, l’argentina, è una sorta di “Amore tormentato“.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme? L’intervista dell’ex ballerino

Stefano e Belen, una coppia che da molto tempo ha abituato i fan a diversi tiri e molla. Negli ultimi tempi si è parlato spesso di un possibile nuovo ritorno di fiamma fra i due, fatto confermato dalle ultime parole dello stesso ex ballerino, che ha parlato della questione in u’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera‘.

De Martino ha ammesso che: “Amo ancora Belen. Credo ci sia una sorta di transfer emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro.”

Un rapporto diverso, forse più maturo

Stefano ha poi raccontato di sentirsi diverso oggi, rispetto al passato, sono, infatti, trascorsi molti anni dalla sua prima relazione con la bellissima argentina: “In dieci anni cambiano tante cose.

La vita fa percorsi strani e ho smesso di analizzarli. Cerco di improvvisare, come faccio nel lavoro.”