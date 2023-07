Barbara D’Urso è stata allontanata da Pomeriggio 5, e la conduttrice ha voluto sfogarsi dicendo la sua contro le accuse ricevute sull’accaduto.

Barbara D’Urso è stata allontanata dal programma Pomeriggio 5: a darne l’ufficialità è stato un comunicato arrivato direttamente da Cologno Monzese, sede Mediaset.

Una notizia che ha lasciato a bocca aperta i telespettatori, ma non solo. La stessa conduttrice napoletana, infatti, ha detto di non essere mai stata al corrente delle decisioni aziendali, e di essere stata colta alla sprovvista con quel comunicato.

Dopo qualche giorno di silenzio, la D’Urso ha voluto dire la sua verità in un’intervista, raccontando la sua versione dei fatti e facendo trasparire tutte le emozioni che l’hanno investita in queste ultime ore:

«Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo nella decisione: “Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5“. Io non ho concordato niente. Ne ho sopportate tante – forse un giorno lo racconterò -ho messo la testa sotto l’acqua, perché lavoravo con passione. Ma questa volta no».