Pier Silvio Berlusconi: "Per ora non penso di scendere in politica". "Per ora - aggiunge riferendosi al governo Meloni - non c'è emergenza"

“L’Italia è il Paese che amo”. Resta una delle frasi celebri di Silvio Berlusconi, registrata nel 1994 sul set di Mediaset che potrebbe diventare cimelio nel progetto museale a Villa San Martino, ad Arcore. Quasi trent’anni dopo la prima discesa in campo, il figlio Pier Silvio fa sapere che per ora non seguirà le orme del padre.

Sfiorando il tema governo Meloni ha aggiunto che “per ora non c’è nessuna emergenza”. Una frase che ai maliziosi ha ricordato il famoso “Enrico stai sereno” che fece cadere il governo Letta.

Pier Silvio Berlusconi: “Per ora non penso di scendere in politica”

A pochi giorni dal trigesimo e dall’apertura del testamento, Pier Silvio Berlusconi si commuove durante la presentazione dei palinsesti televisivi per la stagione 2023/24. Berlusconi junior ammette che la morte del Cavaliere ha mosso in lui “qualcosa a livello emotivo”. Poi chiarisce: “Ho pensato che il suo rapporto con gli italiani e con l’Italia, fatto di amore e di libertà, è un lascito che deve vivere”. Quindi, seguirà le orme del padre?

L’amministratore delegato Mediaset non lo esclude, ma “per ora non penso di scendere in politica”. “La politica – sottolinea l’ad – è un mestiere serio, che non si impara dall’oggi al domani”.

Infine, con un sorriso enigmatico conclude: “Ho 54 anni, mio padre ne aveva 58 quando è sceso in politica…“. Forse è questione di poco, e di anni. Chissà. Ma intanto chi sostituirà Berlusconi? “Nessuno mai”, taglia corto il figlio.

La premier Meloni può stare serena?

Dalle parole di Pier Silvio Berlusconi sembra chiaro che non si possa escludere una sua discesa in campo. Infatti, “anche mai fosse – precisa Pier Silvio – non penso che sia giusto lasciare le cose a metà: ritengo di dover rimanere a Mediaset a fare il mio mestiere. E poi, ed è la cosa più importante di tutte”.

Insomma, lo farebbe qualora pensasse “di dover dare un servizio agli italiani”. “Ma ad oggi – conclude – non c’è nessuna emergenza: per la prima volta dopo tanti anni c’è un governo votato dagli elettori, che sta facendo del suo meglio. E penso che Forza Italia debba e possa garantire stabilità al governo“.