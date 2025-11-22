Ospite di “Storie di donne al bivio“, Pietro delle Piane ha raccontato cosa è successo tra lui e Antonella Elia. La coppia, ricordiamo, avrebbe dovuto sposarsi, invece…

Pietro delle Piane, la confessione choc: “Antonella Elia mi ha lasciato senza spiegazioni”

Pietro delle Piane è stato ospite di Monica Setta a “Storie di donne al bivio”.

L’attore calabrese ha parlato della fine della storia con Antonella Elia, mostrandosi molto amareggiato per quanto accaduto. Lui a Antonella, infatti, avrebbero dovuto sposarsi. Ma ecco le prole di Pietro delle Piane: “mi ha lasciato senza una spiegazione. Stavamo progettando le nozze e dall’oggi al domani è sparita. Ma al suo ritorno io non ci sarà. Ho detto basta per sempre.” L’attore calabrese ha raccontato che, in realtà, Antonella Elia già in passato si era comportata nello stesso modo: “ha fatto così varie volte, ma adesso sono stanco e se tornasse non so se mi troverebbe disposto a riprendere la relazione.”

Pietro delle Piane e Antonella Elia: la fine della loro relazione

Avrebbero dovuto sposarsi invece Antonella Elia e Pietro delle Piane si sono lasciati. Come abbiamo appena visto, l’attore ha raccontato a Monica Setta che la showgirl lo ha lasciato senza dargli una spiegazione ma, cosa aveva detto invece la stessa Antonella Elia? Qualche tempo fa, ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”: “il mio compleanno non l’ho passato con Pietro perché ci siamo presi una pausa. Non mi sento pronta per il matrimonio. E’ dipeso da tutti e due non solo da me. Ognuno ha le sue parti di colpe.”