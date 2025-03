Il presentatore russo Vladimir Solovyev ha rivolto una serie di insulti all’eurodeputata Pina Picierno durante una trasmissione su Rossiya 1. L’aggressione ha suscitato un ampio dibattito sul ruolo dei media pubblici italiani e sulla lotta alla disinformazione, evidenziando le difficoltà nel conciliare la libertà di espressione con la necessità di prevenire la diffusione di contenuti propagandistici. Le polemiche e il sostegno non sono tardati ad arrivare da parte di numerosi esponenti politici italiani e dal Parlamento Europeo.

L’eurodeputata italiana Pina Picierno

Pina Picierno è un’eurodeputata italiana, appartenente al Partito Democratico. Nata a Santa Maria Capua Vetere nel 1981, è stata eletta al Parlamento Europeo per la prima volta nel 2014. Picierno ha ricoperto diversi ruoli di rilievo in ambito politico, ed è nota per il suo impegno in materia di diritti civili, politiche sociali e sviluppo sostenibile. Attualmente è vicepresidente del Parlamento Europeo, ruolo che le consente di avere una visibilità importante nell’ambito delle decisioni politiche europee.

Nel corso della sua carriera, Picierno si è distinta per il suo lavoro su temi legati all’Unione Europea, alla parità di genere e alla giustizia sociale. Ha anche ricoperto ruoli importanti nelle commissioni parlamentari, in particolare in quelle che trattano le politiche economiche e sociali.

Il sostegno dall’Italia per Pina Picierno

Gli insulti rivolti a Pina Picierno hanno generato una serie di reazioni di solidarietà da parte di molti politici italiani. Il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari ha espresso il suo sostegno, definendo tali attacchi come una “medaglia” per chi li riceve. Anche il Parlamento Europeo ha fatto sentire la sua vicinanza, riaffermando il proprio impegno per la democrazia e la libertà di espressione, condannando fermamente ogni forma di incitamento all’odio.

“Vergognosi e inquietanti gli insulti rivolti dal propagandista russo Vladimir Soloviev alla Vice Presidente del Parlamento Europeo Pina Picierno a cui esprimiamo solidarietà e vicinanza. Nessuno spazio a chi usa il linguaggio delle minacce e della violenza nei confronti di chi difende i valori di libertà e democrazia”. Lo scrive sui social la leader della Cisl Daniela Fumarola.

Il presentatore russo Vladimir Solovyev insulta Pina Picierno

Dopo la cancellazione della sua partecipazione al programma Lo stato delle cose di Giletti su Rai3, l’anchorman russo Vladimir Solovyev ha lanciato una serie di insulti contro la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno.

In risposta, ieri l’esponente del PD aveva pubblicato un tweet in cui esprimeva il suo ringraziamento ai vertici Rai e ai deputati del Pd in Commissione di Vigilanza Rai per aver impedito che uno dei principali propagandisti di Putin potesse avere visibilità. Secondo Picierno, la libertà di stampa o di parola non c’entrano nulla, poiché Solovyev, che lavora per la tv Rossiya 1, è visto come un megafono delle posizioni di Putin e non come un giornalista.

Durante una trasmissione su Rossiya 1, il presentatore russo ha insultato l’eurodeputata definendola una “bestia miserabile e disgustosa” e una “vergogna della razza umana”. Non si è fermato qui, arrivando a dichiarare che la bocca di Picierno “puzza di tirannia”, un’affermazione che ha voluto sottolineare il suo disprezzo nei suoi confronti. Solovyev ha poi continuato l’offensiva, apostrofandola come un'”idiota patentata“.