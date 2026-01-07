Nel fine settimana del 10-11 gennaio l’Italia sarà investita dall’inverno: neve, freddo e vento interesseranno diverse regioni, riportando scenari tipicamente invernali dal Nord al Centro-Sud. Ecco cosa accadrà sulla Penisola.

Fine settimana dinamico tra piogge, neve e venti impetuosi

Nel passaggio verso il weekend del 10-11 gennaio, le condizioni atmosferiche si preparano a un deciso cambiamento: l’arrivo di correnti fredde nord-occidentali porterà un significativo calo delle temperature, un aumento dei venti e un ritorno delle nevicate fino a quote collinari, soprattutto lungo il medio-basso Adriatico e sulle Alpi confinali.

La discesa di masse d’aria artica dal Nord Europa favorirà inoltre la formazione di un ciclone sui mari italiani, inaugurando una nuova fase di maltempo diffuso che interesserà soprattutto le regioni centrali e meridionali.

Pioggia e neve sull’Italia, dove colpirà il maltempo nel fine settimana?

Sabato, il sole sarà presente su gran parte del Nord, salvo locali precipitazioni mattutine in Emilia-Romagna, mentre al Centro-Sud il cielo si presenterà nuvoloso con rovesci sparsi su Lazio, Campania, Sardegna e Marche. Nel pomeriggio, i fenomeni si intensificheranno sul medio Adriatico, sulla Calabria tirrenica e nel nord della Sicilia, accompagnati da venti forti: Maestrale su Sardegna e Sicilia con raffiche fino a oltre 100 km/h, e Libeccio sostenuto sulla Toscana. Le mareggiate lungo le coste tirreniche più esposte diventeranno particolarmente insidiose, rendendo necessario prestare attenzione alla navigazione e alle attività in spiaggia.

Domenica, le condizioni miglioreranno progressivamente sul Centro-Nord, mentre all’estremo Sud persisteranno ultimi rovesci in Puglia, Calabria e Sicilia, con possibilità di neve fino in collina su Murge e oltre i 900 metri sui rilievi calabresi e siciliani. L’Italia chiuderà così il weekend divisa tra una timida stabilità e le ultime spinte di un inverno che si conferma intenso e deciso.