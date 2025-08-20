Il Teatro delle Vittorie di Roma ha ospitato, per due giorni, la camera ardente di Pippo Baudo, scomparso lo scorso 16 di agosto. Tantissimi i volti noti che hanno voluto salutare per l’ultima volta il conduttore e, una conduttrice, è stata però sorpresa a fare qualcosa di inaspettato. Ecco cosa.

Pippo Baudo, tanti colleghi alla camera ardente

Sono stati tantissimi i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno voluto salutare per l’ultima volta il grande Pippo Baudo, morto il 16 agosto scorso. Per due giorni consecutivi infatti presso il Teatro delle Vittorie di Roma è stata allestita la camera ardente del noto conduttore. Tra coloro che si sono presentati citiamo Fiorello, Giorgia, Laura Pausini, Mara Venier, Eros Ramazzotti, Lorella Cuccarini, Max Giusti, i Jalisse, Lino Banfi, Fabrizio Moro e tanti altri tra cui, ovviamente, Katia Ricciarelli. Una conduttrice però è stata sorpresa a fare qualcosa di inaspettato, ecco cosa.

Pippo Baudo, cos’ha fatto una conduttrice davanti alla sua bara?

Secondo quanto riportato da Dagospia, ieri, al Teatro delle Vittorie, qualcuno avrebbe parlato di lavoro con il direttore generale della Rai Roberto Sergio: “alla camera ardente di Pippo Baudo un fiume di vip e svippati vari si mette in fila per ricordare Baudo e, con l’occasione, mostrare e pubblicizzare se stessi. C’è anche chi ronza attorno a Roberto Sergio per intavolare una trattativa.” A confermare ciò ci ha pensato il giornalista Fabrizio Roncone sulle pagine del Corriere della Sera. Nel suo racconto, Roberto Sergio avrebbe parlato con una conduttrice e della possibilità di affidare proprio a lei un misterioso programma in partenza il prossimo 15 di settembre. Di chi si tratta al momento non è noto, staremo a vedere.