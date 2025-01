Notte di paura a Pisa, in zona Porta a Mare, dove si è verificato un episodio di estrema gravità, quando un uomo con il volto coperto ha tentato di accoltellare un carabiniere. L’uomo è stato poi arrestato dai militari delle forze dell’ordine, accusato di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.

Pisa, nella notte tenta di colpire un carabiniere con un coltello

Il grave episodio è avvenuto intorno alle 05:20 della notte tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio 2025, quando la pattuglia ha notato un uomo con il volto travisato da un passamontagna e armato di coltello. Il suo atteggiamento identificato come sospetto e la presenza dell’arma impugnata dall’uomo hanno subito allertato le forze dell’ordine che gli hanno intimato l’alt.

Il breve inseguimento terminato in una violenta colluttazione

A qual punto, l’uomo in passamontagna, invece di fermarsi ha tentato la fuga a piedi, in un breve inseguimento, che è degenerato in una violenta colluttazione. Con grande ferocia, l’uomo a quel punto ha tentato di colpire un carabiniere con il coltello che impugnava, recidendo fortunatamente solo il tessuto del giaccone, senza apportare ferite al militare. Ora l’uomo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.