Pisa, bambina di 9 anni investita da un'auto: trasportata in ospedale in codi...

Una bambina di 9 anni è stata investita da un’auto a Pisa: la piccola è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

Pisa, bambina di 9 anni travolta da un’auto: lotta tra la vita e la morte

Questa mattina, 7 marzo 2025, una bambina di 9 anni è stata investita da un’auto in via Caduti del Lavoro a Pisa. Secondo il racconto della madre, che ha assistito a tutta la scena, la piccola sarebbe stata sbalzata in aria e poi sarebbe andata a sbattere violentemente contro il muro di una casa vicina. Sul posto sono accorsi subito i soccorritori del 118 che hanno trasportato la bambina all’ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso.

Escluse gravi lesioni interne

La bambina di 9 anni che questa mattina è stata investita da un auto a Pisa è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa. Fortunatamente la piccola non presentava gravi lesioni all’esame obiettivo. La bambina sarà comunque sottoposta a tutti gli esami necessarie al fine di escludere qualsiasi tipo di lesione interna.