Piscine, soluzioni d’arredo e di riscaldamento: sull’e-commerce di Gruppo San Marco tantissimi prodotti a portata di click

Fondata sui principi di partecipazione, fiducia e soddisfazione, Gruppo San Marco (www.grupposanmarco.eu) è un’azienda italiana con sede a Soleto, in provincia di Lecce. Specializzata nella vendita online di piscine (interrate o fuori terra), articoli di riscaldamento e soluzioni d’arredo, offre prodotti di alta qualità espressione dei migliori marchi del settore, a prezzi davvero competitivi. Sono corredati da un puntuale servizio di assistenza, disponibile per rispondere prontamente a qualsiasi richiesta, e da spedizioni a costo zero.

La proposta di Gruppo San Marco ha già riscosso l’apprezzamento di migliaia di clienti. Lo confermano le oltre 6.400 recensioni certificate da Trusted Shops. A ciò si uniscono ulteriori riconoscimenti importanti. Il negozio digitale figura, infatti, tra i 750 migliori e-commerce d’Italia 2021/2022 e 2022/2023 secondo l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza e La Repubblica Affari & Finanza. Inoltre, è incluso nello studio “I Campioni della Crescita 2023”, sempre realizzato da ITQF e La Repubblica A&F.

Per ciò che riguarda i prodotti, in qualche click online s’incontrano tantissime alternative. Le piscine (interrate o fuori terra) sono tra le soluzioni più apprezzate dal pubblico. Sono trattati sia i brand di riferimento del settore, come Gre, Dolphin, Zodiac(eliminare), Fluidra e Hayward, ma anche articoli a marchio San Marco, che hanno già riscosso molto successo. Nella pagina “Outlet” è possibile scoprire le offerte più convenienti attualmente attive.

Disponibili, in aggiunta, soluzioni d’arredo dedicate agli spazi interni ed esterni della casa, quali sedie di design, specchi bagno, salottini da giardino, tavoli, barbecue e gazebi, accessori per piscina, fra cui scalette, robot pulitori, trampolini e pompe di calore, nonché articoli di riscaldamento, come caldaie e stufe a pellet.

Le consegne si verificano in 2-10 giorni lavorativi e sono portate a termine da corrieri con comprovata esperienza. Senza contare che sono sempre a costo zero, fatta eccezione per il servizio “Consegna al piano con disimballo, posizionamento e ritiro imballi”. Quanto alle modalità di pagamento, quelle previste sono sinonimo di massima sicurezza: PayPal, carta di credito, bonifico bancario, a rate con Oney e Soisy, oppure finanziamento con Sella Personal Credit.

Gruppo San Marco offre ai clienti l’opportunità di effettuare ordini telefonici. Chiaramente, in caso di dubbi, domande o bisogno di assistenza, è attivo un preparato servizio di customer care multi-canale, sia nella fase pre che post-vendita. Ha l’obiettivo di offrire un’esperienza d’acquisto chiara, completa, semplice e rilassata.

Infine, coloro che desiderano scoprire consigli preziosi, spunti interessanti e guardare video con indicazioni sulla manutenzione e sul montaggio delle piscine possono approfittare dei canali social dell’azienda. Gruppo San Marco, in particolare, è attivo su Facebook, YouTube, Twitter, Google+(social media chiuso) e Pinterest.

