Un serpente, che sembra essere un pitone albino, è stato immortalato mentre si aggirava per le strade del quartiere San Basilio (Roma). Alcuni passanti lo hanno notato mentre strisciava per la carreggiata. Le immagini dell’animale sono state pubblicate sulla pagina Instagram di Welcome to Favelas. Sembra che il pitone tenti di allontanarsi dagli esseri umani, per rifugiarsi in un luogo più sicuro e stare tranquillo. Il povero rettile si trova in uno stato di insicurezza in città, poiché l’area urbana non è il suo habitat naturale, dove invece dovrebbe essere.

Pitone albino in giro per Roma: appartiene a qualcuno?

È possibile che il pitone possa essere stato abbandonato da un cittadino che prima lo ha acquistato per poi sbarazzarsene, forse perché divenuto troppo grande e difficile da accudire. E non sarebbe il primo caso. Come informa FanPage, non è raro che molte persone, attratte dagli animai esotici, li comprino, anche tramite mezzi illegali, per poi abbandonarli perché non riescono a gestirli.

L’ipotesi della fuga da un circo

Un’altra ipotesi è che il serpente sia scappato da un circo alla ricerca della libertà. In passato è avvenuto spesso che animali esotici, stanchi della cattività, siano scappati aggirandosi per Roma e unendosi infine alla fauna locale, tipo ratti, cinghiali e gabbiani. Ci si augura che qualche associazione ambientalista possa recuperare il pitone mettendolo al sicuro.