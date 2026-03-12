Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi

Le leve del potere politico globale restano largamente in mani maschili. Secondo i nuovi dati pubblicati dall’Inter-Parliamentary Union (IPU) e da UN Women, nel 2026 solo 28 Paesi nel mondo, tra cui l’Italia, sono guidati da una donna capo di Stato o di governo, mentre 101 Stati non hanno mai avuto una leader donna. A livello globale, le donne detengono solo il 22,4% dei posti nei governi, in calo rispetto al 23,3% registrato nel 2024.
[embed width=”600″ height=”400″]https://www.youtube.com/watch?v=TcHaNc0CheE[/embed]