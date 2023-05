Un bimbo di 5 anni solo in casa con la sorellina di tre cade dalla finestra e precipita per dieci metri

Un dramma che poteva avere esito fatale in Toscana, a Poggibonsi, dove un bimbo di 5 anni cade dalla finestra e viene soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale Meyer. Il piccolo preso in carico da Pegaso è salvo per miracolo dopo un volo dal secondo piano di una palazzina nel Senese. I media spiegano che dopo l’incidente domestico sul posto sono accorsi anche i carabinieri della territoriale e i vigili del fuoco. L’allarme sarebbe stato lanciato da alcuni vicini di casa, testimoni oculari.

Bimbo di 5 anni cade dalla finestra

Ci sono notizie pare confermate per cui la vittima non sarebbe in gravi condizioni. Ma cosa è successo? Sembra che il bambino fosse in casa da solo con la sorellina di tre anni. I media spiegano che sua madre era uscita per delle commissioni e che il padre era al lavoro. Il bimbo sarebbe precipitato da una decina di metri da una casa di via della Repubblica. Fanpage spiega che la prima ad allertare il 112 è stata la signora Stefania Foderi, pediatra e vicina di casa.

Il racconto della testimone oculare

Ha detto la donna al Corsera: “È un miracolo, non saprei come altro descriverlo, perché l’altezza è considerevole e lui, per quanto ho potuto vedere, non ha riportato nemmeno un graffio, è sempre stato cosciente, anche se non parlava. Però quando ho provato a fargli tirare fuori la lingua o a vedere se seguiva il mio sguardo con il dito, l’ho sempre visto presente”. E ancora: “Gli ho detto che quando si sarà rimesso, lo porterò a prendere il gelato e mi ha fatto un cenno con la testa”.