Poiché il testo originale non contiene alcuna informazione, non posso creare...

Poiché il testo originale non contiene alcuna informazione, non posso creare...

La celebre trasmissione di Mediaset, Tu Si Que Vales, torna in onda stasera, sabato 21 settembre. L'undicesima edizione del talent show, prodotto da Maria De Filippi e trasmesso dal teatro 8 degli studi Titanus Elios a Roma, vedrà artisti di vari talenti competere per avanzare nella competizione. La giuria sarà composta da Gerry Scotti, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, con l'aggiunta di Sabrina Ferilli che rappresenterà la giuria popolare. L'elemento della "bacchetta magica" per i giudici e la clessidra personale per un artista meritevole ma non ancora qualificato per la finale, continua anche quest'anno. Gerry Scotti guiderà la "Scuderia Scotti", mentre il programma sarà presentato da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

La prima puntata di Tu Si Que Vales, uno degli spettacoli più attesi di Mediaset, tornerà in onda questa sera, sabato 21 settembre. Prodotto da Maria De Filippi e trasmesso dal teatro 8 degli studi Titanus Elios a Roma su Canale 5, l’undicesima edizione del talent show sarà protagonista assoluta della prima serata televisiva.

L’evento vedrà artisti provenienti da tutto il mondo che mostreranno i loro talenti in diverse categorie, come canto, danza, sport, magia, cabaret, giocoleria, acrobati, mentalisti, trasformisti e molto altro. Questi artisti avranno pochissimo tempo per convincere i giudici e il pubblico in studio ad avanzare nella competizione.

La giuria sarà composta dai noti Gerry Scotti, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli che si occuperà di rappresentare la giuria popolare, composta da 100 esperti pronti a votare.

In attesa della prima puntata, si prevedono sorprese e anticipazioni tutte da scoprire.

Anche quest’anno, il format permetterà ai 4 giudici di utilizzare la loro “bacchetta magica” per gestire il tempo a loro disposizione e influire sul destino dei partecipanti. Un elemento introdotto lo scorso anno, la clessidra personale da assegnare ad un artista ritenuto meritevole ma non ancora qualificato per la finale, offrirà a tale artista un’ulteriore opportunità di esibirsi alla fine della puntata e potenzialmente conquistare un posto per la vittoria se ottiene il consenso di tutti i votanti.

Gerry Scotti, noto manager internazionale, guiderà ancora una volta la “Scuderia Scotti”, una via per “volare alto verso il successo”.

Non mancheranno le piacevoli sorprese e gli scherzi divertenti dell’amatissimo Giovannino. Infine, per il secondo anno di seguito, il programma sarà presentato dal trio composto da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.