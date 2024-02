Nello spot per la sicurezza stradale, promosso dal Ministero dei Trasporti, le protagoniste non indossano la cintura di sicurezza

Scatta la polemica dopo che in uno dei tre spot promossi dal Ministero dei Trasporti per sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale mancano le cinture di sicurezza.

Gli spot sulla sicurezza stradale, le polemiche dopo la diffusione

Nel video delle polemiche le protagoniste in un filmato dallo stile di una diretta social, viaggiano in auto verso una festa, mentre discutono tra loro, fino allo scontro con un’altra auto.

Lo spot, uscito ieri, 20 febbraio, sui canali Youtube del Ministero è pensato per i giovani, e in particolare per sensibilizzare la questione in merito al non utilizzo dei cellulari alla guida.

Elisabetta Gregoraci, testimonial dello spot, invita tutti a «fare l’unica scelta possibile».

Le polemiche dopo la diffusione dello spot sulla sicurezza stradale

Le polemiche nascono perché nonostante venga ribadito di fare la scelta giusta, nessuna delle due giovani sul sedile posteriore indossa la cintura di sicurezza, obbligatoria secondo l’articolo 172 del codice della strada e oggetto fondamentale per evitare il più possibile le tragedie sulla strada.

Le opinioni degli spettatori sullo spot sulla sicurezza stradale

C’è chi pensa che il Mit debba ritirare immediatamente lo spot a causa di questo grave errore che non è passato inosservato agli spettatori più attenti.