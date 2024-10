Michelle Comi apre una raccolta fondi per farsi pagare la chirurgia plastica al seno: è polemica

Polemiche sulla raccolta fondi di Michelle Comi per finanziare la chirurgia e...

Michelle Comi lancia una raccolta fondi per un intervento al seno: in 24 ore raccoglie 12.500 euro dai follower, è polemica sui social

L’influencer e star di OnlyFans Michelle Comi ha fatto nuovamente parlare di sé con una mossa audace e controversa: una raccolta fondi su GoFundMe per finanziare un intervento di mastoplastica additiva.

In meno di 24 ore, la campagna ha raccolto quasi 12.500 euro dei 15.000 richiesti, con una singola donazione di 3.000 euro da parte di un imprenditore nel campo dell’odontoiatria.

La Comi, come riportano i media online, nota per le sue provocazioni sui social media, ha lanciato l’iniziativa su TikTok con un messaggio diretto ai suoi follower: “Con un solo gesto potete cambiare il mondo, in questo caso il mio”. Questa richiesta ha scatenato reazioni contrastanti: mentre alcuni ammiratori hanno prontamente contribuito, molti utenti hanno criticato l’iniziativa definendola superficiale ed egoista.

L’influencer non è nuova a dichiarazioni controverse, come quando ha affermato di non aver “mai pagato una vacanza” o ha fatto commenti discutibili sulla maternità. Tuttavia, questa volta la sua richiesta ha sollevato interrogativi più profondi sull’uso dei social media e sul rapporto tra influencer e follower.

La vicenda ha riacceso il dibattito sull’etica delle raccolte fondi online e sul messaggio che viene trasmesso ai giovani seguaci. Mentre alcuni vedono nella mossa una strategia di marketing astuta, altri la considerano un esempio preoccupante di come i social media possano essere utilizzati per scopi futili, mascherati da condivisione personale.