Movimento 5 Stelle, onorevoli in fuga: il tentativo di Grillo

Beppe Grillo è sceso in campo per tentare di fermare la grande fuga dal Movimento 5 Stelle senza però ottenere risultati.

Il Movimento 5 Stelle è in pieno terremoto: la cerchia dei dissidenti interni al Movimento 5 Stelle sta aumentando e tra i grillini è scattato l’allarme rosso. Alcuni pentastellati hanno infatti annunciato proprio ieri il loro addio al gruppo e il rischio che il Movimento possa arrivare al tracollo si fa sempre più insistente in molti. Per evitare il peggio è sceso in campo anche Beppe Grillo, ma sembra che anche il suo tentativo non sia andato a buon fine.

Movimento 5 Stelle: onorevoli in fuga

A dividere è la delicatissima questione del Mes. La dissidenza si stava allargando sempre di più e nel Movimento è scattato l’allarme rosso per un possibile disastro con ripercussioni anche sul governo: il rischio era infatti quello di scendere sotto quota 161, ovvero la soglia di maggioranza semplice a Palazzo Madama, che rappresenta però anche la soglia psicologica: la storia recente insegna infatti che sotto quella soglia, si rischia davvero il baratro.

Il tentativo di Grillo

Con il Movimento 5 Stelle così in difficoltà Beppe Grillo ha deciso di tentare il tutto per tutto cercando di convincere Lucidi.

Per alcune ore la situazione è rimasta in sospeso ma a fine giornata tutto è apparso chiaro: la dissidenza interna si è espressa, sì, ma è rimasta limitata, e la maggioranza ha tenuto. Nulla di fatto, dunque, per il tentativo di Grillo a cui non resta che assistere inerme alla fuga dei suoi nella Lega.