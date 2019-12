Messaggio di fine anno di Beppe Grillo: 2020 nel nome dell’ottimismo

In un breve messaggio di fine anno, Beppe Grillo invita gli italiani ad essere ottimisti vero il futuro che ci attenderà nei prossimi anni.

Cambio di programma per Beppe Grillo, che per la prima volta probabilmente non metterà in scena il classico contro messaggio di fine anno in contemporanea con il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il leader del Movimento 5 Stelle ha infatti preferito pubblicare sui suoi account social un breve video di auguri per l’anno che sta per arrivare, pronosticando un 2020 all’insegna dell’ottimismo e dell’innovazione.

Il messaggio di Beppe Grillo



Nel filmato, pubblicato nella tarda mattinata del 31 dicembre, si può infatti vedere l’anima del Movimento scavare una grossa trincea su di una spiaggia italiana, invitando gli spettatori a diffidare dei pessimisti e di chi preannuncia tempi bui per il futuro: “Basta aver paura, sarà un anno meraviglioso, all’insegna dell’ottimismo”.

Nel corso del video poi Grillo fa gli auguri di buon anno ai suoi simpatizzanti, esortandoli ad avere fiducia nel futuro: “Auguri a tutti, basta aver paura! Siamo terrorizzati da tutto, dal clima, dai cambiamenti, qualsiasi cosa ci impaurisce, i mari che si innalzano e scompariranno.

Basta con questa paura, dobbiamo essere ottimisti, il futuro che ci aspetta è radioso”.





L’invito a prepararsi per il futuro

Sul finale tuttavia Beppe Grillo suggerisce ironicamente come gli italiani dovranno comunque prepararsi ad affrontare in maniera adeguata i grandi sconvolgimenti che ci attenderanno nei prossimi anni. Un dettaglio suggerito anche dalla simbolica trincea scavata dal leader del Movimento 5 Stelle, quasi fosse un tentativo di proteggersi dalla tempesta che sta per arrivare: “Ci aspetta questo cambiamento verso i nostri giovani e i nostri nipoti. Sarà un anno meraviglioso, all’insegna dell’ottimismo straordinario, ma intanto ci dobbiamo leggermente preparare. Auguri”.