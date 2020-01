Regionali, Sgarbi: “In Emilia-Romagna vince il centrodestra”

Ospite a Bologna per presentare i candidati di centrodestraper le prossime regionali in Emilia Romagna, Vittorio Sgarbi si improvvisa profeta.

A Bologna Vittorio Sgarbi si rende come al solito protagonista. Ospite per la presentazione dei candidati del centrodestra in lizza per le prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna del 26 gennaio, lo storico dell’arte si improvvisa profeta: “Il centrodestra vincerà in Emilia-Romagna. Lo dice anche il Corano“.

Tutto nasce da una coincidenza: infatti, lo stesso giorno della presentazione all’Hotel Savoia Regency si sta tenendo il “Concorso del Sacro Corano”, una conferenza organizzata dalla Confederazione Islamica Italiana. Due islamici si avvicinano a Sgarbi ed ecco iniziare lo show: “Voi siete islamici moderati“, chiede.

Poi lancia la provocazione. “E Salvini non è che dica cose sbagliate…”. “Assolutamente no- risponde uno dei due uomini, ma nei concetti…” prima che l’uomo possa finire il discorso, Sgarbi si fa dare un Corano e inizia a sfogliarlo, abbozzando la profezia: “Altro che Bonaccini, noi leggiamo il Corano, le elezioni in Emilia-Romagna, come vuole Maometto, le vincerà il centrodestra: Sorelle d’Italia, Fratelli d’Italia, Lega islamica, Lega cristiana, Lega ebraica, Lega Salvini e Forza Italia. Si vincerà il 26 gennaio’. Tutti gli islamici sono con noi”. Aggiunge poi scherzando: “Se vince Bergonzoni, osso fare l’assessore alla cultura che è meglio che fare il deputato. Però ho una speranza: che il 27 o 28 gennaio, con questa vittoria, il governo cada”.