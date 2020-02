Matteo Salvini apre la campagna elettorale per le elezioni comunali di Roma con un incontro al PalaCongressi dell'Eur.

Matteo Salvini apre in anticipo la campagna elettorale per le elezioni Comunali di Roma previste per il 2021 al Palazzo dei Congressi dell’Eur con oltre 3mila persone. “A Roma dopo Marino e Raggi c’è tanto da fare. C’e bisogno di un sindaco e di una squadra eccezionale per Roma. È motivo di orgoglio il fatto che Lega sia protagonista del cambiamento” dichiara il Leader della Lega, ed aggiunge: “La gente che vedo qui ci dice che noi vinceremo, è solo una questione di tempo”. In sala, Oltre ai rappresentanti della società civile, invitati a dare la loro testimonianza, erano presenti anche esponenti di altri partiti del centrodestra come Maurizio Gasparri di Forza Italia a Fabrizio Ghera di Fratelli d’Italia.

Durante l’incontro non sono mancate le critiche nei confronti dell’amministrazione Raggi, e le dichiarazioni di Salvini causano l’ennesimo scontro sui social: “La fermata metro Barberini è un esperimento antropologico incredibile.

Dieci mesi per sistemare la scala mobile e apre in uscita ma non in entrata. Da persona semplice mi sono chiesto: se processano me per sequestro di persona, perché non processano la Raggi per sequestro di persona?”. La sindaca di Roma ha risposto alle dichiarazioni dell’ex ministro dell’interno con un tweet: “Salvini solito chiacchierone. Quello di Roma ladrona. Scorso anno ha affossato dl Salva Roma, togliendo milioni a romani. Anche oggi chiacchiera ma nessuno gli crede. Contano fatti, non parole. Voti poteri per Roma in Parlamento, poi potrà parlare. #GiuLeManiDaRoma”

Quando è stato chiesto dai giornalisti a Matteo Salvini se il prossimo candidato sindaco sarà della Lega o di FdI, il leader della Lega ha risposto che l’appartenenza politica non ha importanza, l’unica cosa indispensabile è scegliere le persone migliori.

tra le ipotesi potrebbe anche esserci una donna: “Ci sono tante persone tra cui scegliere. Tanti romani che si stanno mettendo in gioco, imprenditori, medici, professionisti, studenti”.