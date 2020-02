Luigi Di Maio è stato spiato da un drone che sorvolava la sua abitazione nella notte tra il 10 e l'11 febbraio scorsi: è stata aperta un'inchiesta.

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è stato spiato da un drone nella notte tra il 10 e l’11 febbraio. Da quanto si apprende, infatti, l’oggetto misterioso avrebbe sorvolato la sua abitazione romana, in zona Colosseo, per una decina di minuti. I militari presenti all’esterno del palazzo, però, si sono accorti della situazione e hanno provveduto a risolverla. È stata aperta un’inchiesta.

Di Maio spiato da un drone

Un oggetto misterioso, pare si tratti di un drone, ha sorvolato l’abitazione romana di Luigi Di Maio nella notte fra il 1o e l’11 febbraio scorsi. Da quanto si apprende, il ministro degli Esteri sarebbe stato spiato nel momento in cui però non si trovava nemmeno in casa. Infatti, in tale data il titolare della Farnesina era impegnato nei Balcani e la sua abitazione in zona Colosseo era vuota.

Il drone ha sorvolato la sua abitazione intorno alle 3 del mattino. Immediatamente avvisato ha allertato la sicurezza e ha avviato i protocolli. Nonostante abbia tenuto la notizia per sé, cercando di minimizzare l’accaduto, è stata aperta un’indagine. La Questura di Roma, infatti, ha girato una serie di informazioni alla Digos, che sta valutando le ipotesi sul caso. Attivato anche l’Ucigos, l’ufficio per le operazioni speciali: è giallo sullo spionaggio a Di Maio.

Rimangono da chiarire i motivi per i quali l’oggetto misterioso abbia sorvolato sul territorio privato del ministro. Occorre, inoltre, accertare cosa abbia registrato e se abbia scattato eventuali immagini. A tutte queste domande la Polizia sta cercando di dare risposta. il tutto però cercando di non ingigantire le ipotesi.