Quando si vota per l'approvazione della riforma del taglio dei parlamentari: data e orari del referendum confermativo.

Più di 50 milioni di italiani saranno chiamati a recarsi alle urne per esprimere la propria opinione favorevole o contraria alla riforma del taglio dei parlamentari approvata a ottobre 2019 dalle camere: quando si vota per il referendum.

Referendum taglio dei parlamentari: quando si vota

I giorni scelti per la consultazione elettorale sono il 20 e il 21 settembre 2020. Le autorità competenti hanno optato per spalmare la votazione, originariamente prevista per il 29 marzo 2020 e poi rimandata per ragioni sanitarie, su due giornate per evitare assembramenti e ridurre le occasioni di contagio da coronavirus.

Domenica 20 sarà possibile votare dalle 7 alle 23, mentre lunedì 21 dalle 7 alle 15. Le operazioni di spoglio e scrutinio avranno luogo subito dopo la chiusura dei seggi e l’accertamento del numero dei votanti.

Gli aventi diritto si troveranno davanti ad un quesito che chiederà loro se siano d’accordo con l’approvazione della riforma che prevede la riduzione dei rappresentanti politici a 600 (attualmente sono 945). In caso di vittoria del sì il numero di deputati e senatori subirà un taglio, qualora vincesse il no verrà invece mantenuto lo status quo.

I cittadini di sette regioni, durante le medesime giornate e i medesimi orari, riceveranno poi un’altra scheda elettorale relativa al rinnovo del proprio consiglio regionale.

Si tratta di Marche, Puglia, Veneto, Liguria, Campania, Valle d’Aosta e Toscana. In oltre mille città, tra cui Aosta, Trento e Venezia, saranno poi previste anche le elezioni amministrative. Lo spoglio di queste ultime avverrà solo una volta concluso quello relativo al referendum sul taglio dei parlamentari.