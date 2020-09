Elezioni regionali in Toscana 2020: data, come si vota e candidati

C'è anche la Toscana tra le sette regioni chiamate alle urne per le elezioni regionali 2020: la data del voto e tutti i candidati.

Come quelli di Marche, Valle d’Aosta, Campania, Liguria, Veneto e Puglia, anche i cittadini della Toscana saranno chiamati a recarsi alle urne per le elezioni regionali 2020: data, candidati e come si vota.

Elezioni regionali Toscana 2020: la data

I giorni scelti per la consultazione elettorale sono il 20 e il 21 settembre 2020. In particolare domenica 20 sarà possibile votare dalle 7 alle 23 mentre lunedì 21 dalle 7 alle 15. A differenza delle precedenti tornate si è stabilito di spalmare la votazione su più giorni per evitare, data l’emergenza sanitaria, che si creino assembramenti ai seggi. Nelle medesime date e ore sarà possibile votare anche al referendum sul taglio dei parlamentari.

Come si vota

Gli aventi diritto hanno a disposizione più opzioni per esprimersi:

tracciare una X sul candidato presidente che vogliono sostenere: il voto andrà sia a quest’ultimo che alla coalizione che lo sostiene

che vogliono sostenere: il voto andrà sia a quest’ultimo che alla coalizione che lo sostiene tracciare una X sul candidato presidente e su una delle liste a suo sostegno o soltanto sulla lista (il voto si ritiene valido anche per il candidato ad essa associato):

e su a suo sostegno o soltanto sulla (il voto si ritiene valido anche per il candidato ad essa associato): sarà possibile anche esprimere fino a due preferenze sui consiglieri candidati per quest’ultima. L’importante è che, nel caso se ne vogliano inserire due, siano di sesso diverso altirmenti la seconda verrà annullata;

per quest’ultima. tracciare una X su una lista e su un candidato presidente non associato ad essa (voto disgiunto).





I candidati

Sono in totale sette le persone che si candidano alla guida di Regione Toscana.

Qui i nomi associati alle liste che li sostengono: