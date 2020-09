“Anche questa volta dico GRAZIE”, lo ha annunciato il leader della Lega Salvini a proposito dei risultati delle elezioni regionali.

“Come sempre e più di sempre, anche questa volta dico GRAZIE”, lo ha scritto in un post su Facebook Matteo Salvini per commentare il risultato delle elezioni regionali di questi due giorni. La Lega e il centrodestra infatti, come ha voluto ricordare anche Salvini, potrebbero essere al governo in 15 regioni su 20. Del resto i risultati delle elezioni regionali, potrebbero aver visto un vero e proprio trionfo del Governatore del Veneto Luca Zaia con circa il 70% dei voti.

Anche nelle Marche è ormai cero il passaggio al centrodestra con la vittoria di Francesco Acquaroli, candidato di Fratelli d’Italia con il 48,1% dei votanti. Queste elezioni vanno inoltre a confermare il governatore della Liguria Giovanni Toti.

Salvini, Lega e centrodestra al governo

“Come sempre e più di sempre, anche questa volta dico GRAZIE ai milioni di Italiane e di Italiani che ci hanno dato fiducia.”, ha annunciato il leader della Lega Matteo Salvini. Un risultato assolutamente positivo quello di Lega e centrodestra che se dovessero essere effettivamente confermati potrebbero essere al governo in 15 regioni su 20. come ha specificato proseguendo nel suo post su Facebook.

Infine ha concluso parlando di come la Lega e il centrodestra si metteranno al lavoro anche laddove non saranno stati eletti: E anche dove non ce l’abbiamo fatta, tutti al lavoro con un solo obiettivo: aiutare, proteggere e far crescere la nostra bellissima Italia.”

Referendum, Salvini sostiene il “Sì”

Nel frattempo in una sua precedente partecipazione alla trasmissione “In Onda” su La7, Matteo Salvini aveva annunciato che avrebbe votato sì in occasione del referendum del taglio dei parlamentari.

“Sono coerente”, aveva dichiarato.