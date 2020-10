Salvini minacciato sui social da un utente anonimo che se la prende anche con la figlia del leader leghista.

Alle minacce sui social Matteo Salvini è ormai abituato. Il suo carattere e la sua linea politica netta e altamente divisiva lo portano inevitabilmente ad avere un nutrito seguito e un altrettanto nutrito numero di haters. “Violento e vigliacco, l’ho denunciato”, queste le parole utilizzate dal segretario della Lega per commentare l’ultimo attacco ricevuto sui social da parte di un utente anonimo che se l’è presa con lui e con sua figlia.

A margine delle sue parole, il leader leghista ha postato anche lo screen della minaccia ricevuto in direct su Instagram.

Minacce social a Salvini sulla figlia

“Salvini – si legge in un messaggio scritto sotto un post di Instagram dell’ex ministro – a tua figlia le faccio schizzare fuori il cervello. Fatti i cazzi tuoi, ultimo avvertimento. Ti sgozzo vivo se ti esprimi in campi in cui non sei esperto e non parlarmi di cultura che qualche secolo fa eravate come animali”.

Parole senza dubbio molto pesanti, inquietanti e di cattivissimo gusto, oltremodo rese più oscene dal fatto che a scriverle è stato qualcuno che si cela dietro una finta identità.

Sarò compito ora della polizia postale provare ad identificare l’autore delle minacce che, ricordiamo, è stato denunciato da Salvini. È facile pensare che nei prossimi giorni il livello di attenzione per l’onorevole e la sua famiglia verrà aumentato.