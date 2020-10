Il sindaco di Eboli, Massimo Cariello, è stato arrestato per corruzione dopo essere stato rieletto con quasi l'80% del consenso popolare.

Il sindaco di Eboli, in provincia di Salerno, è stato arrestato per corruzione appena dopo essere stato rieletto con un schiacciante vittoria nelle ultime comunali. Massimo Cariello, questo il nome del primo cittadino campano, è al momento ai domilciliati ed è indagato nell’inchiesta del pm Francesco Rotondo che ha fatto scattare l’interdizione dai pubblici uffici anche per altri quattro funzionari dello stesso comune di Eboli e di quello di Cava dei Tirreni.

L’accusa, come detto, è quella di corruzione a cui si aggiungono i reati di rivelazioni di segreto d’ufficio, falso ideologico e abuso d’ufficio. La Guardia di finanza ora dovrà fare chiarezza in merito ad alcune procedure concorsuali che sarebbero state viziate dal sindaco di Eboli con il favoreggiamento di persone a lui vicine.

A rendere ancora più grottesca la vicenda è il fatto che Cariello, esponente locale del centrosinistra, fosse stato appena rieletto in una votazione quasi plebiscitaria.

Alle ultime comunali ha infatti ottenuto il 79,8 % del consenso popolare. Solo 36 ore fa aveva comunciato, in tempi strettissimi, la nuova giunta comunale di Eboli che ora con buona probabilità rischia di essere sciolta. A ricoprire il ruolo di primo cittadino dovrebbe ora essere il vice, Luca Sgroia, fratello del presidente del tribunale del Riesae di Salerno. Il numero due del comune di Eboli, tornato alla politica dopo un lungo stop proprio per volere di Cariello, dovrà ora gestire la difficilissima situazione venutasi a creare.