Conte: “Avanti con la fiducia di tutte le forze di maggioranza”

Commentando le tensioni con Renzi, il Premier Conte ha affermato che il governo andrà avanti solo con la fiducia di tutte le forze di maggioranza.

Continuano le tensioni all’interno della maggioranza sulla cabina di regina che il Premier vorrebbe istituire per gestire i fondi del Recovery Fund e che invece Renzi ritiene un esautoramento del governo e del Parlamento. Dopo che il leader di Italia Viva ha dichiarato al quotidiano spagnolo El Pais di essere pronto a far cadere l’esecutivo in caso di mancato passo indietro da parte di Conte, quest’ultimo da Bruxelles ha fatto sapere che “l’azione governativa andrà avanti con la fiducia di ogni forza di maggioranza e di tutte le forze complessivamente“.

Conte: “Fiducia di tutta la maggioranza”

Nella conferenza stampa seguita al Consiglio Ue, il capo del governo ha fatto intendere il sospetto che dietro alle uscite di Renzi sulla governance dei fondi europei ci sia in realtà la volontà di attaccare la sua persona e il suo modus operandi. “Io ho la piena responsabilità e consapevolezza di questo incarico“, ha sottolineato.

Ha quindi annunciato un confronto con le singole forze politiche per cercare di capire che fondamento hanno questo critiche e che istanze rappresentano.

Ciò di cui è sicuro è che la sua scelta di coinvolgere, oltre al Parlamento e ai ministri, anche una task force esterna per gestire i 209 miliardi non cambierà.

Ben vengano tutte le proposte per migliorare la capacità amministrativa dello Stato sul Recovery Plan, ha affermato. Ribadendo che la struttura non vuole e non può esautorare i soggetti attuatori dei singoli progetti, che saranno amministrazioni centrali e periferiche, “abbiamo bisogno di una cabina di monitoraggio, altrimenti perderemmo soldi“.