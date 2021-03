Salvini promuove Draghi: “Mette l’Italia e gli italiani al centro”

Matteo Salvini ha dichiarato di sostenere apertamente il premier Mario Draghi in quanto a suo dire: "Mette al centro l'Italia e gli italiani".

Continuano gli elogi di Matteo Salvini al presidente del Consiglio Mario Draghi, con il leader del Carroccio che in occasione di un incontro alla scuola di formazione politica della Lega ha dichiarato di sostenere convintamente il premier in quanto a suo dire è stato capace di mettere al centro l’Italia e gli italiani.

Sulla base di questo, secondo Salvini esiste una forte possibilità di riscatto per il Paese nello scenario della ripresa post emergenza sanitaria.

Salvini promuove Mario Draghi

Intervenendo in merito, il segretario leghista ha affermato: “Noi siamo convinti sostenitori di Mario Draghi. C’è una grande possibilità di riscatto per questo Paese. Draghi ha detto che se le Istituzioni europee funzionano e danno risposte, bene, altrimenti facciamo da soli. E la Merkel l’ha detto prima.

L’avesse detto Salvini, sarei stato arrestato probabilmente in flagranza di reato per sovranismo. È un ragionamento di buon senso”.

Successivamente Salvini ha aggiunto: “Siamo entranti nel governo non perché è cambiata la Lega ma perché la Lega ha l’ambizione di cambiare in meglio l’Ue“. Per Salvini è inoltre positivo aver sentito “il mio presidente del Consiglio che mette l’Italia e gli italiani al centro”.

In merito al Decreto Sostegni recentemente approvato invece, Salvini ha dichiarato: “Hanno gridato al condono per lo stralcio di alcuni milioni di cartelle esattoriali di 10, 15 anni fa che in un Paese normale sarebbero già state stralciate. […] È il primo mattoncino ma occorrerà fare molto di più. Per lo scostamento di bilancio noi chiederemo al governo Draghi coraggio, visione, di mettere tutto quello che serve”.