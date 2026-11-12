Polmonite, a Macerata due polmoni ‘schiacciati’ in un vicolo per la Giornata mondiale

Per la Giornata mondiale della polmonite MSD Italia porta la prevenzione nel centro storico di Macerata. In Traversa Armaroli un’installazione simbolica ricorda che lo pneumococco si può prevenire con la vaccinazione, e invita a dedicare più attenzione alla salute respiratoria. L’iniziativa fa parte della campagna ‘Non puoi più aspettare’, approvata dal ministero della Salute, ed è stata realizzata anche a Genova.

Come sottolinea Antonello Lupi, dirigente del settore Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro dell’Agenzia regionale sanitaria delle Marche, “la vaccinazione è sicuramente una delle armi più importanti che abbiamo per prevenire le malattie causate dallo pneumococco”.

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