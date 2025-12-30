Polonia investe 3,3 miliardi di euro per sviluppare missili di precisione

In un’importante mossa per rafforzare la propria difesa, la Polonia ha recentemente ufficializzato un accordo multimiliardario con la Corea del Sud. Questo contratto, del valore di 14 miliardi di złoty (circa 3,3 miliardi di euro), mira a sviluppare la capacità nazionale di produzione di razzi di precisione, un passo cruciale nel programma HOMAR-K dedicato ai sistemi di lancio multiplo.

Dettagli sull’accordo con la Corea del Sud

La collaborazione con i partner sudcoreani non è una novità per la Polonia, che ha già instaurato una serie di contratti significativi nel settore della difesa. L’accordo prevede la fornitura di razzi CGR-080, caratterizzati da una calibrazione di 239 mm e da capacità di guida di precisione, fondamentali per il potenziamento delle forze armate polacche.

Impatto sul settore della difesa polacca

Questo investimento non solo migliorerà le capacità operative della Polonia, ma rappresenta anche un tentativo strategico di modernizzare le proprie forze armate in un contesto di crescente tensione geopolitica. La Polonia, attualmente, si trova in una situazione in cui la sicurezza nazionale è di primaria importanza, e questo tipo di accordi la aiuta a rafforzare la sua posizione difensiva.

Espansione della produzione missilistica in Corea del Nord

In un contesto parallelo, la Corea del Nord sta seguendo una direzione opposta con il suo programma missilistico. Il leader nordcoreano, Kim Jong-un, ha recentemente ordinato l’espansione della produzione di missili per soddisfare le crescenti esigenze militari del paese. Questa iniziativa non è solo un passo verso l’autosufficienza, ma anche un segnale di sfida nei confronti di Stati Uniti e Corea del Sud.

Strategia di deterrenza della Corea del Nord

Kim ha sottolineato l’importanza della produzione di missili e proiettili per migliorare la deterrenza bellica della Corea del Nord. Durante una visita a stabilimenti di produzione, ha evidenziato che sarà necessario ampliare ulteriormente la capacità produttiva per affrontare le richieste delle forze armate. I recenti test missilistici, in particolare quelli relativi a missili a lungo raggio, sono stati interpretati come un tentativo di dimostrare le capacità offensive del regime.

Le strategie economiche della Corea del Nord

Oltre agli sviluppi militari, la Corea del Nord sta attuando strategie sofisticate per finanziare i propri programmi di armamento. Un approccio singolare è quello di infiltrare cittadini nordcoreani in aziende occidentali, specialmente nel settore tecnologico. Questa manovra consente di ottenere risorse finanziarie senza ricorrere a metodi tradizionali, sfruttando la competenza di individui in posizioni di rilievo.

Rischi e risposte delle aziende occidentali

Il vicepresidente di Amazon, Stephen Schmidt, ha recentemente denunciato questa tendenza, rivelando che l’azienda ha bloccato numerose candidature di cittadini nordcoreani per evitare infiltrazioni. La situazione evidenzia come le dinamiche di economia e intelligence si intreccino in modo complesso, creando nuove sfide per le aziende e i governi occidentali.

In conclusione, sia la Polonia che la Corea del Nord stanno seguendo percorsi opposti nel rafforzamento delle proprie capacità militari. Mentre la Polonia investe in tecnologia avanzata per i suoi sistemi di difesa, la Corea del Nord cerca soluzioni alternative e strategiche per supportare il proprio programma missilistico, creando così un panorama internazionale di crescente interesse e preoccupazione.