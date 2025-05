Il Ponte sullo Stretto di Messina torna al centro del dibattito pubblico e istituzionale. Dopo annunci, polemiche e ripensamenti, il progetto sembra avvicinarsi a una nuova fase decisiva. Tra incontri tecnici, valutazioni economiche e confronti politici, cresce l’attenzione attorno a un’infrastruttura che promette di rivoluzionare i collegamenti tra Sicilia e continente, ma che continua a sollevare interrogativi su costi, impatti ambientali e realizzabilità.

Ponte sullo Stretto di Messina, svolta in arrivo: un incontro decisivo

Si è tenuto oggi al Comune un incontro tra l’amministratore delegato della Stretto di Messina S.p.A., Pietro Ciucci, il sindaco Federico Basile e il nuovo commissario dell’Autorità portuale, Ciccio Rizzo.

Al centro del tavolo tecnico-politico, l’atteso via libera del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), che potrebbe arrivare entro metà luglio, segnando un passaggio cruciale per l’avvio definitivo del progetto infrastrutturale più discusso del Paese.

Il via libera al progetto del Ponte sullo Stretto non riguarda solo l’avvio dell’opera principale, ma si porta dietro anche decisioni cruciali per il territorio. Tra queste, la possibile eliminazione del pedaggio autostradale nel tratto “Ponte Gallo–Villafranca”, una misura attesa da tempo dagli automobilisti locali. Inoltre, è collegata all’approvazione anche una parte significativa del piano di riqualificazione della viabilità esistente, per un investimento complessivo di circa 32 milioni di euro destinati a migliorare collegamenti e infrastrutture nell’area interessata dai futuri lavori.

Ponte sullo Stretto di Messina, svolta in arrivo: cosa succede tra 10 giorni?

“L’obiettivo è di inviare entro dieci giorni all’Unione Europea il piano comprensivo delle misure compensative. Poi il via libera del Cipess entro fine giugno, poi 40 giorni per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Quindi a fine estate l’avvio dei lavori“.

Il presidente della Stretto di Messina S.p.A., Pietro Ciucci, è tornato oggi a Palazzo Zanca per un confronto istituzionale con il sindaco Federico Basile, finalizzato a fare il punto sull’avanzamento del progetto del Ponte e sulle ricadute per il territorio. All’incontro hanno preso parte anche il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Salvatore Mondello, e il nuovo commissario dell’Autorità Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo.

Nel pomeriggio, è in programma anche un incontro con il presidente del Consorzio Autostrade Siciliane, Filippo Nasca, per affrontare la questione del pedaggio nel tratto autostradale Messina Nord–Villafranca, la cui eventuale soppressione è al centro delle richieste del territorio.