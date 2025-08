Il Ponte sullo Stretto di Messina è uno dei progetti infrastrutturali più discussi e attesi in Italia. Oltre a rappresentare un importante collegamento tra la Sicilia e la terraferma, il ponte cambierà radicalmente il modo di spostarsi nella regione, con nuove opportunità per il trasporto automobilistico e il trasporto pubblico. In particolare, uno dei nodi cruciali riguarda la tariffa che dovranno pagare le auto per attraversare il ponte, mentre parallelamente si stanno definendo i dettagli sulla metropolitana che completerà il sistema di mobilità integrata.

Scopriamo insieme quali sono le novità più rilevanti e cosa aspettarsi da questa grande opera.

Approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto: tempi, costi e innovazioni

Il Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ha dato il via libera al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, un’opera imponente che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato con una documentazione completa e dettagliata.

Il ministro Matteo Salvini ha sottolineato l’importanza dell’intervento, evidenziando come il collegamento ridurrà drasticamente i tempi di attraversamento: dai 120-180 minuti attuali per treni e merci si passerà a soli 15 minuti, un risparmio superiore alle due ore e mezza. Previsto per il 2032-2033, il ponte sarà a campata unica e sarà il più lungo al mondo di questo tipo, superando gli attuali primati di Turchia, Giappone e Cina.

L’opera, secondo Salvini, rappresenta un acceleratore di sviluppo fondamentale per il Mezzogiorno e sarà accompagnata da un rigido sistema di controllo per prevenire infiltrazioni criminali, con protocolli di sicurezza paragonabili a quelli adottati per Expo e Olimpiadi.

Ponte sullo Stretto, quale sarà la tariffa per le auto e i dettagli sulla metropolitana

Sul fronte dei costi, la società Stretto di Messina stima che la tariffa base per le autovetture sarà inferiore a 10 euro, con sconti significativi per chi attraverserà frequentemente il ponte. La definizione definitiva delle tariffe avverrà poco prima dell’apertura al traffico, ma l’ipotesi attuale risulta sensibilmente più conveniente rispetto agli attuali costi di attraversamento.

Oltre al ponte, è previsto un importante restyling delle aree di Messina e Reggio Calabria, con la realizzazione di una metropolitana dello Stretto: un sistema che collegherà quotidianamente studenti, lavoratori e turisti, con tre fermate sul lato messinese. Questo progetto integrato va oltre la sola infrastruttura del ponte, rappresentando un investimento strategico per migliorare la mobilità e lo sviluppo urbano nelle due città coinvolte.