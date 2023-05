Pontedera, tamponamento a catena in superstrada: traffico bloccato

Incidente stradale in Toscana nelle prime ore del mattino di oggi, 9 maggio, e caos a Pontedera, dove si è verificato da poco un tamponamento a catena in superstrada: il traffico risulta tuttora bloccato. Ma cosa è successo? Secondo quanto riferiscono i media territoriali sette veicoli si sono scontrati con violenza e sul posto stanno operando i soccorritori.

Pontedera, tamponamento a catena in superstrada

Nello specifico in superstrada si è verificato un brutto sinistro stradale che ha mandato la via letteralmente in tilt intorno alle 8.30 di oggi, 9 maggio. Tutto per causa di un tamponamento a catena tra sette auto. La carambola con effetto domino fra le vettura coinvolte si è verificata per la precisione tra lo svincolo di Pontedera est e Bivio Diramazione Pisa in direzione mare.

Cinque km di coda e soccorritori sul posto

A seguito di quel violento e massivo scontro il traffico veicolare è bloccato e fin dalle 9.00 del mattino si sono registrati ben 5 km di coda. Dai media si apprende poi che sul posto stanno operando i soccorsi. Sono arrivate a razzo le unità dei Vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Con loro anche le pattuglie della polizia stradale. Al momento non si hanno notizie certe su eventuali feriti, men che mai sulle loro ipotetiche condizioni di salute.