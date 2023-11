Porta a Porta, scontro (a distanza) tra Meloni e Schlein. La premier: "Oggi la mafia è meno visibile"

Le Europee si avvicinano sempre più e per le varie forze politiche questo è un periodo molto caldo. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e la segretaria del PD, Elly Schlein hanno rilasciato due interviste, seppure a distanza durante uno speciale di Porta a Porta dedicato alla mafia e alle vittime. Da evidenziare che, in entrambi i casi, si tratta di una intervista preregistrata della durata di quindici minuti. “Ho banalmente smentito i pronostici, lavorando e dimostrando che puoi essere credibile e rispettato se dici quello che pensi e che gli altri non hanno il coraggio di dire”, sono state le parole del capo del Governo Meloni.