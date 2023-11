Il mercato tutelato dell'energia non sarà più prorogato a gennaio 2024: Schlein parla di "Tassa Meloni"

Con l’ultimo Cdm il governo ha approvato, tra le cose, un nuovo testo sull’Energia che non prevede la proroga al mecato tutelato. Pichetto era già stato chiaro qualche settimana prima, le possibilità che si andasse oltre dicembre 2023 erano ridotte al minimo. Le opposizioni insorgono, in particolare il Partito democratico e la sua segretaria Elly Schlein.

Schlein attacca Meloni sul mercato tutelato dell’energia: la conferenza stampa

La segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha parlato in conferenza stampa della fine del mercato tutelato, una situazione che potrà andare a gravare su tante famiglie italiane. “Chiediamo al governo di fermare queste aste e di prorogare il mercato tutelato” – spiega Schlein – “È una ‘tassa Meloni’ sulle bollette: cercano di non farci parlare della manovra, ogni giorno ci sono fuochi d’artificio per distrarre, ma questo tema riguarda una situazione vera delle italiane e degli italiani.”

Schlein attacca Meloni sul mercato tutelato dell’energia: le accuse

“A Palazzo Chigi forse si fa più attenzione agli interessi economici delle grandi società energetiche che agli interessi dei 5 milioni di famiglie che rischiano di pagare bollette più alte” – ha detto Schlein che era accompagnata in conferenza stampa dalla responsabile dem per il cambiamento ecologico, Annalisa Corrado, il responsabile economico, Antonio Misiani, e l’ex ministro Pier Luigi Bersani. “Per il governo è più facile intervenire nelle tasche degli italiani perché è dalla parte delle grandi lobby energetiche” – afferma ancora Schlein.