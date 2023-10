Un uomo ha palpeggiato una ragazza e ne ha molestate altre due nel giro di poche ore a Prato. Le forze dell’ordine lo hanno fermato e arrestato.

Prato, palpeggia una ragazza: arrestato

Un uomo ha palpeggiato una ragazza e ne ha molestate altre due a Prato. La polizia lo ha arrestato. Gli agenti sono stati fermati da un gruppo di ragazzi che hanno indicato un uomo, seduto su un marciapiede, che loro stessi avevano fermato dopo che aveva molestato una ragazza. La 20enne ha raccontato alla polizia di essere stata avvicinata dall’uomo e di essere stata improvvisamente cinta all’addome e palpeggiata al seno. Un gesto che è stato accompagnato da pesanti avance verbali. La giovane è riuscita a scappare ed è stata aiutata dal gruppo di ragazzi che avevano assistito alla scena.

Prato, molesta 3 ragazze nel giro di poche ore: arrestato

Dagli accertamenti è emerso che nella stessa sera altre due ragazze avevano subito molestie da parte dell’uomo mentre erano sedute su una panchina. Lo hanno visto avvicinarsi, poi lui ha accarezzato i loro volti pronunciando diverse frasi, tra cui “voi siete le mie mogli“. Le due sono scappate dentro una pasticceria, dove gli esercenti avevano chiamato la polizia raccontando di aver visto il molestatore che lanciava baci alle vittime, che si erano chiuse in bagno per paura. L’uomo, identificato dagli agenti, è un pakistano irregolare in Italia con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona.