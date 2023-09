Arrestato un badante di 28 anni con l’accusa di aver molestato l’anziana di cui si prendeva cura. A chiamare i soccorsi la stessa donna che è riuscita a divincolarsi dall’uomo.

Il caso

L’episodio è avvenuto nelle scorse ore a Tivoli, in provincia di Roma. Un’anziana è stata molestata e in manette è finito il badante, pesantemente indiziato di violenza sessuale.

L’accaduto è stato raccontato dalla donna stessa, una settantatreenne. Stando alle parole della vittima l’uomo, originario dello Sri Lanka, l’avrebbe molestata, tentando inoltre un approccio fisico con lei.

La donna però sarebbe riuscita a liberarsi e chiedere aiuto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tivoli che hanno arrestato il 28enne. L’uomo si trova ora al carcere di Rebibbia di Roma.

Le condizioni dell’anziana

La donna, in stato di choc, è riuscita a raccontare l’accaduto ai carabinieri. È stata dunque trasportata in ambulanza con codice rosso all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Qui è stata visitata come richiede il protocollo per le vittime di violenza.