Nave, morto 59enne a seguito di una caduta in un pozzo: le ipotesi sul tragic...

Un uomo di 59 anni è morto dopo essere caduto in un pozzo a Nave, in via Faldenno, questa mattina, 4 marzo, intorno alle 11.

Precipita in un pozzo profondo 5 metri, morto 59enne

La ricostruzione dell’incidente è ancora incerta, ma secondo i primi accertamenti, sembra che l’uomo abbia oltrepassato la ringhiera che circoscriveva la struttura, cadendo ad una profondità di circa 4-5 metri.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Gardone Valtrompia, i vigili del fuoco di Brescia, un’ambulanza e un’automedica. Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso del 59enne.

Precipita in un pozzo profondo 5 metri, morto 59enne: le prime ipotesi

L’uomo, rinvenuto privo di vita a Nave, si chiamava Renzo De Giacomi e abitava nelle vicinanze dello scolmatore, insieme al suocero, secondo quanto riportato da Il Giornale di Brescia.

Alle 5:30 del mattino, avrebbe letto un messaggio inviato dalla sorella, confermando di essere ancora vivo a quell’ora. I familiari non escludono che l’uomo possa aver confuso il cancello e, anziché entrare nel suo terreno, sia finito accidentalmente nello scolmatore. È stato trovato senza vita da una vicina di casa intorno alle 11:30.

Il pozzo sarebbe utilizzato per drenare la ghiaia durante le piene improvvise che interessano il corso d’acqua in zona.