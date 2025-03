Mistero a Roma, un uomo di 31 anni trovato morto sul divano di casa dalla fidanzata: non ci sono segni di violenza.

Roma, va a casa del fidanzato e lo trova morto sul divano

Avevano trascorso il sabato sera insieme poi, questa mattina, lei è andata a casa del fidanzato e lo ha trovato morto sul divano. Il fatto è accaduto a Fidene, quartiere Nord-Est di Roma. La ragazza, dove aver trovato il compagno disteso sul divano che non respirava, ha chiamato subito i soccorsi ma per il 31enne non c’era più nulla da fare se non constatarne il decesso.

Trovato morto in casa a 31anni: nessun segno di violenza

Dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un giovane di 31 anni in casa, sono scattate subito le indagini da parte della Polizia. Il medico legale non ha riscontrato sul corpo segni di violenza, inoltre non ci sarebbero segni di effrazione né tracce di droga nell’appartamento. Il 31enne sembrerebbe essere morto di cause naturali ma le indagini sono attualmente in corso. Non è quindi escluso che sul corpo possa essere disposta l’autopsia. ‘L’ipotesi più accreditata sarebbe comunque quella di un malore fatale.