Guardare il prefisso telefonico per capire a quale operatore telefonico appartiene quel numero non è sempre una buona idea. Nella maggior parte delle volte è capitato a tutti di ricevere una chiamata da un numero sconosciuto e rispondere nella convinzione di avere lo stesso operatore. Poi, guarda caso, ti accorgi che ti hanno pure scalato del soldi sul credito. Com’è possibile questo?

Se vi siete trovati in una situazione del genere, continua pure a leggere fino a alla fine per scoprire come evitare che accada di nuovo.

A quale operatore appartiene il prefisso cellulare 339?

Ogni giorno riceviamo chiamate da qualsiasi numero, ognuno con dei prefissi differenti. La maggioranza delle chiamate sconosciute in entrata sono, perlopiù, call center e a meno che non si è salvato il numero, tendiamo sempre a non rispondere. Se invece fossero dei numeri che conoscessimo? Se ci fosse un modo per comprendere la differenza tra i vari prefissi cellulari?

Una volta, il prefisso telefonico indicava l’operatore da cui si riceveva la chiamata per cui ogni volta che arrivava una chiamata dal prefisso cellulare 339 era quasi sicuro che la persona avesse come operatore la TIM.

Come riconoscere il gestore del prefisso cellulare 339

Nel corso del tempo, è stata introdotta la Portabilità del Numero Mobile che ha consentito all’utente di cambiare operatore mobile, mantenendo allo stesso tempo il proprio numero telefonico. Questo semplifica l’utente nell’attivare una nuova offerta telefonica senza dover cambiare numero di telefono.

Al fine di riconoscere l’operatore telefonico da cui si sta ricevendo una chiamata, basta anteporre al numero desiderato 456 e una voce registrata ti dirà a quale operatore appartiene.