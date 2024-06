Scoprire di che operatore è un numero è molto semplice e intuitivo. Il prefisso cellulare, in passato, poteva aiutare l'utente a capire la provenienza del gestore telefonico a cui fa capo quel cellulare. Dopo aver introdotto la portabilità del numero mobile questa regola non è più così corretta

E’ capitato a tutti di ricevere telefonate da numeri sconosciuti e pensare di essere stati chiamati da un call center o numero spam, e magari il più delle volte, di non rispondere. Solitamente quando non si capisce da chi si viene chiamati, il prefisso telefonico aiuta nel riconoscere l’origine di un numero di telefono.

Il Prefisso cellulare 333 non appartiene sempre allo stesso gestore

Scoprire di che operatore è un numero, è un processo molto semplice e soprattutto gratuito. Attraverso la digitazione di semplici codici numerici nel tastino dello smartphone, si è in grado di poter capire a quale operatore appartiene un prefisso. Ci sono diversi casi in cui la presenza di una voce guida ti può aiutare nel riconoscere il gestore del numero telefonico, in altri casi è possibile anche attraverso alcuni siti Web o applicazioni per smartphone, oppure semplicemente si può far riferimento al prefisso, sebbene non sia più il metodo più affidabile.

In passato, era più facile riconoscere a quale operatore appartenesse un prefisso, in quanto ogni prefisso telefonico corrispondeva a un operatore (ad esempio 333 era della TIM, 340 della Vodafone, 320 della Wind), ma dal Gennaio 2002, con l’introduzione della Portabilità del Numero Mobile (MNP) questa regola del prefisso telefonico non è più applicabile in quanto gli utenti possono permettersi di mantenere il proprio numero di cellulare pur cambiando l’operatore telefonico.

Come verificare chi è l’operatore telefonico del prefisso cellulare 333

Da quando è stata introdotta la portabilità del numero di telefono, questo ha causato un gran numero di disagi creando una certa confusione, riservando non poche sorprese a chi si è visto ridurre il credito chiamando un operatore diverso dal proprio. Per cui la domanda che sorge spontanea è: “Come si può scoprire l’operatore di un numero telefonico?”

A questo proposito esiste un piccolo trucco – un codice – che, se anteposto al numero di telefono da chiamare, permette, in maniera gratuita, di scoprire la compagnia telefonica a cui fa capo quel cellulare. Il codice da inserire è 456, e se inserito all’inizio di un numero di telefono (ad esempio 4563335323678) ti consente di individuare il gestore della chiamata.