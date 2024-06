Prefisso cellulare 334, a quale operatore appartiene?

In seguito all’utilizzo della portabilità del numero mobile, guardare il prefisso per capire di quale compagnia telefonica appartiene quel numero non è più possibile. Ci sono diversi metodi per capire a quale operatore appartiene quel numero di telefono.

Per scoprire a quale operatore appartiene il prefisso cellulare 334 dobbiamo fare due passi indietro. In seguito all’utilizzo della portabilità del numero mobile, guardare il prefisso per capire di quale compagnia telefonica appartiene quel numero non è più possibile.

Che cos’è la portabilità di un numero?

La portabilità del numero (Mobility Number Portability) è la facoltà di cambiare operatore senza cambiare numero di telefono. E’ facile da richiederla perché lo si decide nel momento in cui si vuole cambiare operatore telefonico senza cambiare numero.

Perché si sceglie di richiedere la MNP?

La maggior parte delle volte il proprio numero telefonico diventa il punto di riferimento fondamentale, soprattutto se utilizzato per necessità di lavoro. In diversi casi, invece, dover comunicare a tutti i propri contatti il nuovo numero può essere scomodo e, quindi, l’idea di poter mantenere lo stesso numero di telefono pur cambiando operatore è una semplice questione di comodità.

La Portabilità del numero mobile è un diritto che hanno tutti i clienti e non può mai essere negata, anche dopo aver cambiato numerosi operatori nel corso del tempo. Se bisogna stare attenti alle proprie spese mensili, si possono trovare molte offerte convenienti e risparmiare sui costi telefonici.

Come scoprire a quale compagnia telefonica appartiene quel prefisso cellulare?

Il metodo più efficace per capire a quale operatore appartiene quel numero di telefono è quello tramite chiamata digitando il codice 456 e poi il numero di telefono di cui si vuole verificare l’operatore (ad esempio 4563348042540). Un altro metodo che altre compagnie telefoniche utilizzano è anche quello via SMS mandando un messaggio al 456 con la scritta Info numero di telefono (ad esempio Info 3348042540).

Per scoprire a quale operatore appartiene un numero di cellulare è possibile utilizzare l’app Truecaller, disponibile sia su Android che su iPhone. L’applicazione effettua un controllo sulle prime tre cifre, per risalire all’operatore autorizzato a vendere SIM con quel prefisso. Per cui la verifica risulta valida solo se il numero da esaminare non ha mai subito un’operazione di portabilità del numero.

Infine esiste anche un sito Tellows.it in cui è possibile inserire il numero di telefono da ricercare per ottenere tutte le informazioni su quel numero.